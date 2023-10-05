Путин: Европа ввела санкции против России вынужденно, себе во вред
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Европа вынуждена была сразу стать в хвост своему суверену. И последовать за его политикой, перейти к политике санкций и ограничений в отношениях с Россией», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что теперь европейские страны приобретают значительную часть энергоносителей в США на 30% дороже.
Ранее Путин отметил, что Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка.