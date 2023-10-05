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Путин: Европа ввела санкции против России вынужденно, себе во вред

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Страны Европы ввели санкции против России вынужденно, понимая, что действуют себе во вред, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Европа ввела санкции против России вынужденно, себе во вред
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Европа вынуждена была сразу стать в хвост своему суверену. И последовать за его политикой, перейти к политике санкций и ограничений в отношениях с Россией», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что теперь европейские страны приобретают значительную часть энергоносителей в США на 30% дороже.

Ранее Путин отметил, что Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка.

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