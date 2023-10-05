Путин: Европа ввела санкции против России вынужденно, себе во вред

Страны Европы ввели санкции против России вынужденно, понимая, что действуют себе во вред, заявил российский президент Владимир Путин.

«Европа вынуждена была сразу стать в хвост своему суверену. И последовать за его политикой, перейти к политике санкций и ограничений в отношениях с Россией», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что теперь европейские страны приобретают значительную часть энергоносителей в США на 30% дороже.

Ранее Путин отметил, что Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка.