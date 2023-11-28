Путин: Россия расценит как агрессию любое вмешательство извне и отреагирует

Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне и отреагирует на него соответствующим образом, предупредил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы... Мы соответствующим образом будем реагировать», — заявил глава государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что любые попытки расколоть российское общество являются предательством и преступлением.