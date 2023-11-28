Путин: любые попытки расколоть российское общество — это предательство

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки расколоть российское общество являются предательством и преступлением.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.

«Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что власти не дадут никому делить Россию.

30 октября Владимир Путин провёл большое совещание о попытках Запада расколоть российское общество на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.