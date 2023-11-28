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Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в настоящий момент сражается за свободу всего мира.
Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.

Как отметил российский лидер, именно Россия преградила путь тем странам, которые претендуют на мировое господство и исключительность. 

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

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