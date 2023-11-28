Путин заявил, что Россия сражается за свободу всего мира
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.
Как отметил российский лидер, именно Россия преградила путь тем странам, которые претендуют на мировое господство и исключительность.
«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.