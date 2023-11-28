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Путин: Россия находится в авангарде формирования справедливого миропорядка

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.
Путин: Россия находится в авангарде формирования справедливого миропорядка
  • globallookpress.com

Во время пленарной сессии Всемирного русского народного собора он отметил, что «диктатура одного гегемона» начала дряхлеть, она «пошла вразнос» и начала быть опасной для окружающих.

«Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого миропорядка. Без суверенной, сильной России стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявил, что попытки изолировать Россию провалились.

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