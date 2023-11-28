Путин: Россия находится в авангарде формирования справедливого миропорядка
- globallookpress.com
Во время пленарной сессии Всемирного русского народного собора он отметил, что «диктатура одного гегемона» начала дряхлеть, она «пошла вразнос» и начала быть опасной для окружающих.
«Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого миропорядка. Без суверенной, сильной России стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин.
Ранее глава государства заявил, что попытки изолировать Россию провалились.