Путин: Россия находится в авангарде формирования справедливого миропорядка

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

Во время пленарной сессии Всемирного русского народного собора он отметил, что «диктатура одного гегемона» начала дряхлеть, она «пошла вразнос» и начала быть опасной для окружающих.

«Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого миропорядка. Без суверенной, сильной России стабильный миропорядок невозможен», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявил, что попытки изолировать Россию провалились.