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Путин заявил, что попытки изолировать Россию провалились

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Попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что попытки изолировать Россию провалились
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik

Он подчеркнул, что сомнений в провале попыток изоляции России нет.

«Глубина вопроса в другом: почему российскую позицию многие разделяют? Потому что Россия активно борется за создание более справедливого мироустройства, многополярного», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Также российский лидер заявил, что экономика стран Евросоюза находится на нулевой отметке в связи с отказом от энергоносителей из России.

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