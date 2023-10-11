Путин заявил, что попытки изолировать Россию провалились

Попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сомнений в провале попыток изоляции России нет.

«Глубина вопроса в другом: почему российскую позицию многие разделяют? Потому что Россия активно борется за создание более справедливого мироустройства, многополярного», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Также российский лидер заявил, что экономика стран Евросоюза находится на нулевой отметке в связи с отказом от энергоносителей из России.