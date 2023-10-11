Путин: отказ от энергоносителей из России негативно сказался на экономике ЕС
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.
Он подчеркнул, что энергоносители из России долгие годы обеспечивали благополучие европейских стран, а Запад сейчас пытается от них полностью отказаться.
Путин также отметил бедственное положение экономики ЕС.
«Иногда смотришь и удивляешься, что там происходит», — сказал глава государства.
Ранее он заявил, что российская школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире.