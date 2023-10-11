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Путин: отказ от энергоносителей из России негативно сказался на экономике ЕС

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Экономика стран Евросоюза находится на нулевой отметке в связи с отказом от российских энергоносителей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: отказ от энергоносителей из России негативно сказался на экономике ЕС
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.

Он подчеркнул, что энергоносители из России долгие годы обеспечивали благополучие европейских стран, а Запад сейчас пытается от них полностью отказаться.

Путин также отметил бедственное положение экономики ЕС.

«Иногда смотришь и удивляешься, что там происходит», — сказал глава государства.

Ранее он заявил, что российская школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире.

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