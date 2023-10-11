Путин: отказ от энергоносителей из России негативно сказался на экономике ЕС

Экономика стран Евросоюза находится на нулевой отметке в связи с отказом от российских энергоносителей, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сообщил во время выступления на Российской энергетической неделе.

Он подчеркнул, что энергоносители из России долгие годы обеспечивали благополучие европейских стран, а Запад сейчас пытается от них полностью отказаться.

Путин также отметил бедственное положение экономики ЕС.

«Иногда смотришь и удивляешься, что там происходит», — сказал глава государства.

Ранее он заявил, что российская школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире.