Путин: российская школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что российская инженерная школа атомной энергетики не имеет конкурентов в мире.

Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели.

Как отметил российский лидер, атомная отрасль в России увеличивает свою роль в энергобалансе страны.

«Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что специалисты «Росатома» одновременно строят за рубежом 22 энергоблока, что составляет примерно 80% мирового рынка.