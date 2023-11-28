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Путин: преодолеть демографические вызовы помогут нравственные ориентиры

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преодолеть демографические вызовы помогут нравственные жизненные ориентиры.
Путин: преодолеть демографические вызовы помогут нравственные ориентиры
  • globallookpress.com

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации.

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, в этом вопросе гораздо более важную роль играют жизненные ориентиры человека. Он добавил, что в основе семьи и рождении ребёнка должны лежать любовь, доверие и нравственность. 

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, рассуждая о проблемах демографии, предложила переориентировать молодых людей в России на рождение детей, чтобы пройти через «демографическую зиму».

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