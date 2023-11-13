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Сенатор Павлова призвала переориентировать молодёжь на рождение детей

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Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, рассуждая о проблемах демографии, предложила переориентировать молодых людей в России на рождение детей, чтобы пройти через «демографическую зиму».
Сенатор Павлова призвала переориентировать молодёжь на рождение детей
  • Gettyimages.ru
  • © Florin Patrunjel

По мнению Павловой, «система ценностей должна быть пересмотрена».

«Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит их», — сказала сенатор в интервью «Царьграду».

По словам политика, часто молодые люди «начинают работать либо по иным специальностям, либо ещё что-то».

«Вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция», — подчеркнула член Совфеда.

Павлова при этом не считает, что в данном случае есть риск «откатиться назад».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления выплаты единого пособия по беременности женщинам по факту регистрации беременности.

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