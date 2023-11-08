В России предлагают ввести единое пособие для беременных

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления выплаты единого пособия по беременности женщинам по факту регистрации беременности. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

По словам Волынец, сейчас право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

При этом право беременных на это пособие определяется с применением комплексной оценки нуждаемости семьи.

«Для решения проблем повышения эффективности реализации всей социально-демократической политики и усиления мер социальной поддержки для беременных необходимо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами России», — считает омбудсмен.

Она предложила предоставлять женщинам выплату единого пособия по беременности «лишь по факту регистрации беременности».

По её мнению, это расширит спектр мер социальной поддержки.

Ранее в Социальном фонде заявили, что единое пособие получают родители более 10 млн детей.