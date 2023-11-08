В России предлагают ввести единое пособие для беременных
- Gettyimages.ru
- © LittleCityLifestylePhotography
По словам Волынец, сейчас право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.
При этом право беременных на это пособие определяется с применением комплексной оценки нуждаемости семьи.
«Для решения проблем повышения эффективности реализации всей социально-демократической политики и усиления мер социальной поддержки для беременных необходимо при назначении единого пособия по беременности исключить комплексный подход нуждаемости семьи и увеличить размер выплат до прожиточного минимума, установленного субъектами России», — считает омбудсмен.
Она предложила предоставлять женщинам выплату единого пособия по беременности «лишь по факту регистрации беременности».
По её мнению, это расширит спектр мер социальной поддержки.
Ранее в Социальном фонде заявили, что единое пособие получают родители более 10 млн детей.