Захарова: в ОБСЕ поняли, что без России обсуждать безопасность нет смысла
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Она отметила, что все, кто знает карту Европы, осознают значимость России. И речь в этом случае, по словам Захаровой, идёт не только о географии, но и об энергетике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.
«То есть возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества не имеет смысла никакого», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее Захарова заявила, что главы МИД Запада во время заседания ОБСЕ в Северной Македонии говорили о ерунде.