Захарова: в ОБСЕ поняли, что без России обсуждать безопасность нет смысла

Логика, согласно которой обсуждение вопросов безопасности в Европе в отсутствие России лишено всякого смысла, возобладала в ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что все, кто знает карту Европы, осознают значимость России. И речь в этом случае, по словам Захаровой, идёт не только о географии, но и об энергетике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.

«То есть возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества не имеет смысла никакого», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что главы МИД Запада во время заседания ОБСЕ в Северной Македонии говорили о ерунде.