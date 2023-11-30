RT в Telegram
Подпишись

Захарова: в ОБСЕ поняли, что без России обсуждать безопасность нет смысла

Короткая ссылка
Логика, согласно которой обсуждение вопросов безопасности в Европе в отсутствие России лишено всякого смысла, возобладала в ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: в ОБСЕ поняли, что без России обсуждать безопасность нет смысла
  • Gettyimages.ru

Она отметила, что все, кто знает карту Европы, осознают значимость России. И речь в этом случае, по словам Захаровой, идёт не только о географии, но и об энергетике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере.

«То есть возобладала логика, что без России обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества не имеет смысла никакого», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что главы МИД Запада во время заседания ОБСЕ в Северной Македонии говорили о ерунде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить