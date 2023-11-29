Боррель нашёл плюсы в присутствии Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье
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Своё заявление он сделал на пресс-конференции в Скопье.
«Ваше [ОБСЕ и Северной Македонии] решение позволить Лаврову принять участие соответствует нашей общей задаче сохранить мультилатерализм», — цитирует Борреля ТАСС.
При этом встреча с главой МИД России не входит в планы Жозепа Борреля.
Сергей Лавров проведёт на мероприятии ряд двусторонних и многосторонних встреч.
Главы МИД стран Прибалтики при этом отказались приезжать на мероприятие из-за присутствия там российского министра.