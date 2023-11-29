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Боррель нашёл плюсы в присутствии Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

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Присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии позволит «сохранить мультилатерализм», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель нашёл плюсы в присутствии Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Своё заявление он сделал на пресс-конференции в Скопье.

«Ваше [ОБСЕ и Северной Македонии] решение позволить Лаврову принять участие соответствует нашей общей задаче сохранить мультилатерализм», — цитирует Борреля ТАСС.

При этом встреча с главой МИД России не входит в планы Жозепа Борреля.

Сергей Лавров проведёт на мероприятии ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Главы МИД стран Прибалтики при этом отказались приезжать на мероприятие из-за присутствия там российского министра.

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