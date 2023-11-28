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Боррель заявил, что не станет встречаться с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Скопье

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Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье не входит в планы главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Боррель заявил, что не станет встречаться с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Скопье
  • AP
  • © Virginia Mayo

Как заявил на пресс-конференции в Брюсселе сам глава дипломатии ЕС, у него имеется «некоторый опыт дискуссий» с главой российского внешнеполитического ведомства, которые проходили в сложных ситуациях.

«Я поеду на встречу ОБСЕ, мы должны ехать, мы члены этой организации, и мы должны представить наши взгляды и противодействовать заявлениям России. Но у меня не будет возможности встретиться с министром Лавровым, поскольку я должен буду немедленно возвращаться, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного ведомства», — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда Лаврова.

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