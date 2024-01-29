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Чешский военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

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Чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam Zprávy заявил, что Соединённые Штаты могут разместить ядерное оружие в Польше.
Чешский военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © DanielBendjy

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, в какие ещё страны американская сторона может перенести свой ядерный арсенал.

По его словам, польские власти и сами уже сообщили, что желают участвовать в программе «Совместные ядерные миссии НАТО».

«Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдёт в ближайшее время», — предположил Визингр.

Ранее Пентагон отказался подтверждать или опровергать планы по размещению ядерного оружия в Британии.

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