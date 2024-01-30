В Харькове демонтировали Аллею комсомольцев

В Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.

Об этом пишет KharkivToday.

В частности, демонтирован бюст советского писателя Николая Островского, комсомолки Зои Космодемьянской, военачальника Петра Кошевого и красноармейца Александра Матросова.

Кроме этого, в городе убрали другие советские объекты. В частности, на фасаде Харьковской городской клинической больницы имени профессора Шалимова по проспекту Героев Харькова, 197 закрыли серп и молот. На стадионе по этому же проспекту вместо надписи «Серп и молот» появилась вывеска футбольного клуба «Арсенал Харьков».