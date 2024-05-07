Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех по производству твёрдого ракетного топлива ВСУ, сообщили в Минобороны России. В течение прошедших суток подразделения ВС РФ вывели из строя различную западную боевую технику, используемую войсками киевского режима, в частности танки Leopard 1 (ФРГ) и Abrams (США), две БМП Bradley (США), бронетранспортёр М113 (США) и гаубицу L-119 (Великобритания). Кроме того, средства ПВО сбили 32 украинских БПЛА, семь управляемых авиабомб HAMMER (Франция) и семь реактивных снарядов Vampire (Чехия).

В течение прошедших суток ударами российских войск был поражён цех по производству твёрдого ракетного топлива ВСУ. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены цех производства твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах», — говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбито 32 беспилотных летательных аппарата, семь управляемых авиабомб HAMMER (Франция) и семь реактивных снарядов Vampire (Чехия).

Ранее военкор RT Александр Симонов опубликовал видео разговора с командиром миномётного расчёта с позывным Порш. Он рассказал, что обстановка на позиции напряжённая.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения

В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

Противник потерял до 335 военнослужащих, а также танк Leopard 1 производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле н. п. Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Весёлое (ДНР).

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Потери противника — до 600 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ вблизи н. п. Ленинское, Новокалиново, Семёновка и Соловьёво (ДНР). Также отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина (ДНР).

Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты Bradley производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ неподалёку от н. п. Водяное, Макаровка и Пречистовка (ДНР). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны вблизи Старомайорского (ДНР).

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область). Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США.