Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Котляровка в Харьковской области, а бойцы группировки «Центр» освободили Соловьёво в ДНР. Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ о ходе СВО за сутки. Наряду с этим сообщается, что ВС России уничтожили в зоне спецоперации ещё один танк Leopard производства ФРГ и два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.

Российские военные из группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Котляровка (Харьковская область), заявили в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО за сутки.

Бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14, 44, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах н. п. Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Новосадовое (ДНР).

За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

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Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное (ДНР).

По данным российской стороны, противник потерял до 275 военнослужащих, бронетранспортёр и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ М109 Paladin производства США, три 155-мм гаубицы М777, 105-мм орудие М119 американского производства, две 155-мм САУ Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили н. п. Соловьёво (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31, 100, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс (ДНР).

Кроме того, отражены семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Водяное, Макаровка и Пречистовка (ДНР). Также отражена контратака противника в районе н. п. Урожайное (ДНР).

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ВСУ потеряли в этом секторе до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Степное, Работино (Запорожская область) и Токаревка (Херсонская область).

Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд целей, в том числе два предприятия по производству ударных беспилотников. В 122 районах также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, а также уничтожили 23 украинских беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Помимо прочего, силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крымского полуострова.