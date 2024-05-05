В результате действий группировки «Центр»: в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Очеретино в ДНР

ВС РФ освободили населённый пункт Очеретино в ДНР, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на этом направлении противник потерял до 380 военнослужащих, а также танк Abrams и БМП Bradley. Наряду с этим российские войска поразили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы и склад топлива 218-го объединённого центра материально-технического обеспечения ВСУ.

В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Новосадовое (ДНР).

Кроме того, в районе Стельмаховки (ЛНР) отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии.

ВСУ потеряли до 305 военнослужащих и два бронетранспортёра. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное (ДНР).

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Как уточнили в МО РФ, противник потерял до 290 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм САУ «Гвоздика», а также 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили н. п. Очеретино (ДНР), улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Архангельское и Новгородское (ДНР).

За сутки отражено восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Новокалиново, Очеретино, Соловьёво, Бердычи, Семёновка и Нетайлово (ДНР).

По данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе американскую Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм САУ Krab польского производства, 105-мм лёгкая гаубица М102 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР).

Уточняется, что противник потерял до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

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Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Павловка (Запорожская область), Ивановка, Михайловка и Золотая Балка (Херсонская область).

Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее н. п. Работино (Запорожская область). Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-мм САУ М109 Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за прошедшие сутки уничтожили ряд целей, в том числе склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, а также радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе н. п. Козютовка (Харьковская область).

Кроме того, поражён склад топлива 218-го объединённого центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производства ракетного топлива и вооружения для БПЛА. В 108 районах поражена живая сила и военная техника ВСУ.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников и две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции.