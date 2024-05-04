Депутат Рады Гончаренко: Украина может попросить Европу ввести свои войска

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил французскому телеканалу LCI, что Киев может попросить Запад ввести на Украину европейские войска, если у ВСУ не хватит сил на сдерживание армии России.

«Если Украина не сможет остановить Путина в одиночку, без поддержки Европы, возможно, мы попросим отправить войска», — сказал депутат Верховной рады.

В беседе с журналом The Economist президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

В Кремле считают опасным заявление президента Франции.

Также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.