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Бойцы группировки «Восток» улучшили положение в зоне СВО

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В Минобороны России заявили, что российские бойцы группировки «Восток» улучшили положение в зоне СВО.
Бойцы группировки «Восток» улучшили положение в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ у Белгородской области.

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