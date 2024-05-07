В Минобороны России заявили, что российские бойцы группировки «Восток» улучшили положение в зоне СВО.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортёра, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ у Белгородской области.