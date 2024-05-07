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МО: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ у Белгородской области

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Опорный пункт Вооружённых сил Украины уничтожили танкисты группировки прикрытия государственной границы в приграничном с Белгородской областью районе.

Как сообщили в Министерстве обороны России, удары наносил экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение боевиков было установлено с помощью БПЛА.

«Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее поступила информация о другом опорном пункте ВСУ, уничтоженном российскими миномётчиками на Донецком направлении.

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