МО: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ у Белгородской области
Как сообщили в Министерстве обороны России, удары наносил экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение боевиков было установлено с помощью БПЛА.
«Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Ранее поступила информация о другом опорном пункте ВСУ, уничтоженном российскими миномётчиками на Донецком направлении.