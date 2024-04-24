Депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина.

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что ряд других улиц переименовали. В частности, Екатерининская улица и площадь стали Европейскими. Парк им. Максима Горького переименовали в парк Марка Твена.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма.