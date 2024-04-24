«СТРАНА.ua»: в Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина
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Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Отмечается, что ряд других улиц переименовали. В частности, Екатерининская улица и площадь стали Европейскими. Парк им. Максима Горького переименовали в парк Марка Твена.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма.