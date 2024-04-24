RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: в Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина

Короткая ссылка
Депутаты Одесского городского совета не поддержали решение переименовать улицы Жуковского и Бунина, а также проспект Гагарина.
«СТРАНА.ua»: в Одессе отказались переименовывать улицы Жуковского и Бунина
  • Gettyimages.ru
  • © Arkadiy Luchak

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что ряд других улиц переименовали. В частности, Екатерининская улица и площадь стали Европейскими. Парк им. Максима Горького переименовали в парк Марка Твена.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить