В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов

В Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.

Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте украинского парламента.

«Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка, 267 сёл», – сообщается в документе.

Так, село Победа Житомирской области украинские власти намерены переименовать в село Дидушанка, Село Пушкино Закарпатской области – в Межлесное, село Первого мая Киевской области – в Роська.

Ранее Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.