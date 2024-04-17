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Минкультуры Украины вывело из реестра памятников Арку дружбы народов в Киеве

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Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.
Минкультуры Украины вывело из реестра памятников Арку дружбы народов в Киеве
  • globallookpress.com
  • © Hannah Wagner/dpa

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что соответствующее решение предоставит властям возможность демонтировать памятник. 

В украинском Минкультуры утверждают, что памятник воплощает собой миф о воссоединении двух братских народов. По мнению властей, это не соответствует историческим реалиям.

Ранее в Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.

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