Минкультуры Украины вывело из реестра памятников Арку дружбы народов в Киеве

Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что соответствующее решение предоставит властям возможность демонтировать памятник.

В украинском Минкультуры утверждают, что памятник воплощает собой миф о воссоединении двух братских народов. По мнению властей, это не соответствует историческим реалиям.

Ранее в Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.