«Нашли козлов отпущения»: Foreign Policy об отставке ливанского правительства после взрыва в Бейруте

Несмотря на то что под давлением протестов ливанское правительство было вынуждено уйти в отставку, многие ливанцы опасаются, что таким образом политическая элита страны просто нашла козлов отпущения, чтобы побыстрее замять дело со взрывом в Бейруте, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, отставка правительства ничуть не успокоила рядовых жителей Ливана, которые теперь выплёскивают свой гнев на «Хезболлу», высказываясь за то, чтобы это движение понесло за свои промахи как можно более жестокое наказание.

Вступивший в январе 2020 года в должность премьер-министра Ливана Хасан Диаб, который, как предполагалось, должен был провести реформы и спасти страну, подал в отставку после того, как на улицы вышли тысячи протестующих. Таким образом активисты выразили свой гнев по поводу взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибло около 200 человек, а многие тысячи получили ранения, пишет Foreign Policy.

Однако отставка правительства Диаба вряд ли успокоит народные массы, считающие, что взрыв произошёл из-за халатности госведомств. Ситуация усугубляется ещё и тем, что ливанцы в своём большинстве считают ушедшее в отставку правительство марионеткой «Хезболлы» и её союзников. Что же касается остальной ливанской политической элиты и полевых командиров времён гражданской войны, то они по-прежнему заняты поиском козлов отпущения.

Между тем обычные ливанцы утверждают, что если раньше кто-то не верил в то, что Ливан — это недееспособное государство, то теперь в этом нет никаких сомнений. Антиправительственные протесты, охватившие страну в октябре прошлого года, но утихшие на фоне пандемии, начались по новой. Центр города заполонили десятки тысяч людей. Собирались они в том числе и вокруг большой деревянной рамы, с которой свисали верёвочные петли. «Смысл этого символа ясен: толпа хочет не просто смены правительства, а ликвидации всего политического класса», — отмечает журнал.

Протестующие винят государственную систему Ливана в том, что она способствует разгулу коррупции, а также неэффективному управлению, что нагляднее всего видно на примере взрыва в порту Бейрута. При этом, по их мнению, за этой катастрофой, которая опустошила весь город, стоят лидеры, годами игнорировавшие предупреждения о недопустимости хранения нитрата аммония в таком виде.

Теперь же ливанцы требуют, чтобы эти лидеры отправились на виселицу. Именно этот лозунг скандировали протестующие, пока правоохранительные органы пытались разогнать их с помощью слезоточивого газа.

Однако митингующих это не остановило. В то время как их жестоко выдавливали из одного места, сотни людей стекались на другие демонстрации. «Им не по силам загнать нас по домам — потому что домов у нас больше нет», — заявил один из протестующих по имени Гассан, у которого в руках был Г-образный деревянный шест с петлёй на перекладине.

Ещё один активист — Али Эззеддин — приехал из города Тир, который контролируется «Хезболлой». «Мы хотим, чтобы они все отправились на виселицу, но, прежде всего, там должна оказаться «Хезболла», — считает он. — Они потеряли всякий стыд; чтобы прикрыть себя, они отправят в тюрьму чиновников низкого ранга. Нам нужно не это — нам нужно международное расследование». Подобная цитата, как отмечает Foreign Policy, необычна, так как ливанцы в прошлом избегали делать такие яростные заявления под запись.

Между тем, президент Ливана Мишель Аун исключил возможность открытия по делу о взрыве в Бейруте международного расследования, намекнув также, что к этой катастрофе могли приложить руку иностранные государства. «Существует вероятность внешнего вмешательства посредством ракеты, бомбы или иных средств», — заявил он.

Кроме того, генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла подчеркнул, что расследованием должны заняться военные. Он также посетовал на то, что его обвиняют в том, что он складировал в порту оружие. «Ничего такого у нас в порту нет, — сообщил он. — Ни оружейного, ни ракетного склада, ни ракет, ни винтовок, ни бомб, ни пуль, ни нитрата аммония».

Подобные заявления, правда, ливанцев ничуть не успокоили. Они по-прежнему задаются вопросом, почему 2750 тонн нитрата аммония, которые подняли весь город на воздух, не были перевезены на безопасное удаление от жилых районов, притом что власти неоднократно получали предупреждения об опасности такого подхода к взрывчатым веществам.

Всё большее число ливанцев выплёскивают свой гнев на «Хезболлу», считая, что именно за ней остаётся решающий голос в вопросах, касающихся порта. Более того, кое-кто подозревает, что это формирование хотело сохранить нитрат аммония на будущее, поскольку именно это вещество ополчение ранее использовало для изготовления бомб.

Кроме того, остаётся много неясностей в вопросе о том, каким образом эта взрывчатка вообще попала в порт Бейрута. По словам капитана доставившего нитрат аммония корабля Бориса Прокошева, в 2013 году россиянин Игорь Гречушкин получил не менее миллиона долларов за перевозку этого химреагента из Грузии в Мозамбик. Гречушкин сделал незапланированную остановку в Бейруте, чтобы получить какое-то оборудование, однако ливанские власти пришли в ярость, поскольку никто не уплатил им портового сбора, что привело к аресту четырёх членов экипажа. По словам капитана, за те 11 месяцев, которые он провёл под стражей в Ливане, никто из Мозамбика, судя по всему, не озаботился пропажей столь дорогостоящего груза.

По словам российской журналистки Марианны Беленькой, всё это выглядит крайне подозрительно. «Эту версию очень трудно увязать воедино. Почему Мозамбик не связался с правительством Ливана, чтобы забрать нитрат аммония? — задалась она вопросом. — А что, если он на самом деле связался с ливанским правительством, но оно эту информацию скрывает? Когда вы заплатили за что-то миллион долларов, вы хотите это что-то вернуть себе». Вопрос в том, предназначался ли этот груз для Мозамбика, или же речь идёт лишь о легенде для доставки груза в Ливан.

Между тем рядовые ливанцы опасаются, что политическая элита, надеясь поскорее замять это дело, «повесит» взрыв на чиновников. В частности, глава ливанской таможни Бадри Дахер, который распространил информацию о том, что власти осознавали опасность, связанную с хранением нитрата аммония, уже попал под арест. «Остаётся лишь следить за тем, даст ли это задержание старт более широкой волне арестов, которая затронет в том числе и высшие эшелоны власти, или нет», — подытоживает Foreign Policy.