Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела
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«Без света временно остаются шесть населённых пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Надежевка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», — написал он.
Гладков подчеркнул, что специалисты начнут ликвидацию последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки Вооружённых сил Украины при помощи дрона-камикадзе в селе Курковичи.