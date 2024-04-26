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Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате украинского обстрела без света остались шесть населённых пунктов региона.
Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела
  • Gettyimages.ru

«Без света временно остаются шесть населённых пунктов: п. Прилесье, с. Графовка, с. Надежевка, с. Демидовка, с. Поповка и с. Репяховка», — написал он.

Гладков подчеркнул, что специалисты начнут ликвидацию последствий обстрела после согласования с Министерством обороны России.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки Вооружённых сил Украины при помощи дрона-камикадзе в селе Курковичи.

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