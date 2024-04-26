Бой за титул чемпиона Bellator Усман Нурмагомедов — Шаблий пройдёт в сентябре

Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт поединок с соотечественником Александром Шаблием в сентябре.

«Бой планируется перенести на сентябрь. Усман немного болел, у него возникли осложнения. Это было месяц назад, он не до конца вылечился, и пошли осложнения. Но бой состоится, потому что Bellator заинтересован», — цитирует Магомедова ТАСС.

Изначально бой должен был пройти на турнире 17 мая в Париже (Франция).

25-летний Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся).

Ранее тренер Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере.