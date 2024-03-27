Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере

Хавьер Мендес назвал чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом, которого он тренировал.

«Усман Нурмагомедов. Я тренирую и знаю, кто самый талантливый. Увы, он не у всех на слуху. Если ты не в UFC, к сожалению, ты не получишь того признания, которое заслуживаешь, а он его заслуживает», — заявил Мендес MMA Mania.

25-летний Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся).

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт свой следующий поединок с соотечественником Александром Шаблием.