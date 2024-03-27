RT в Telegram
Подпишись

Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере

Короткая ссылка
Хавьер Мендес назвал чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом, которого он тренировал.
Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере
  • Gettyimages.ru

«Усман Нурмагомедов. Я тренирую и знаю, кто самый талантливый. Увы, он не у всех на слуху. Если ты не в UFC, к сожалению, ты не получишь того признания, которое заслуживаешь, а он его заслуживает», — заявил Мендес MMA Mania.

25-летний Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся).

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. 

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт свой следующий поединок с соотечественником Александром Шаблием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить