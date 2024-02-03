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Усман Нурмагомедов проведёт следующий бой против Шаблия

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Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт свой следующий поединок с соотечественником Александром Шаблием.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. 

В активе спортсмена 17 побед и ни одного поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся. У Шаблия 24 победы и три поражения. 

Ранее сообщалось, что Немков официально освободил титул Bellator в полутяжёлом весе.

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