Усман Нурмагомедов проведёт следующий бой против Шаблия

Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, рассказал, что его клиент проведёт свой следующий поединок с соотечественником Александром Шаблием.

«Усман будет защищать свой пояс ближе к лету против Шаблия. Надо на этот бой смотреть с профессиональной стороны. Не особо рад этот бой видеть, но таковы реалии этого бизнеса», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

В активе спортсмена 17 побед и ни одного поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся. У Шаблия 24 победы и три поражения.

Ранее сообщалось, что Немков официально освободил титул Bellator в полутяжёлом весе.