WSJ: Франция и США предложили Ливану помочь с восстановлением Бейрута — но опасаются, что деньги разворуют
Франция, США, а также ряд других стран пообещали принять участие в восстановлении столицы Ливана, которая серьёзно пострадала от мощного взрыва. Вместе с тем, мировые лидеры заявили, что помощь будет идти непосредственно ливанскому народу, что должно послужить упрёком политическому руководству страны, пишет The Wall Street Journal.
Между тем, взрыв в Бейруте стал причиной массовых уличных протестов. Митингующие требуют справедливого наказания за катастрофу, вину за которую, по их мнению, несут власти, которые не смогли обеспечить адекватного управления. При этом протесты в центре Бейрута привели к столкновениям с правоохранительными органами, которые ответили на попытки штурма баррикад слезоточивым газом.
Взрыв и последовавшие за ним протесты стали поворотным моментом для Ливана, говорящим о том, что терпение местных жителей лопнуло. Гибель ливанских граждан из-за халатности властей вбила беспрецедентно глубокий клин между правительством и значительной частью населения.
Что же касается протестующих, то они пытаются развить движение, которое возникло в прошлом году в качестве реакции ливанцев на повсеместную коррупцию и кумовство, царящее в рядах политической элиты.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон призвал ливанские власти принять меры, призванные избежать краха страны, а также отреагировать на стремление народа к справедливости. «На кону стоит будущее Ливана», — предупредил он.
В своём совместном заявлении по итогам конференции при поддержке ООН, в которой принял участие в том числе и президент США Дональд Трамп, присутствующие на мероприятии стороны сообщили, что договорились собрать «значительные ресурсы», с тем чтобы в ближайшее время отправить их непосредственно ливанскому народу.
По словам аппарата французского лидера, участники конференции пообещали выделить на эти цели в общей сложности $297,8 млн. В заседании приняли участие, по крайней мере, 28 стран, включая Бразилию, Австралию, Германию, Великобританию, Китай и Японию. Вместе с тем, Россия на мероприятие не явилась.
Пока что неясно, каким именно образом помощь будет поступать непосредственно ливанскому народу. Один из вариантов — это поставки через неправительственные организации, что свидетельствует о проблемах выделения ресурсов стране, в которой правящий класс славится своей коррупцией и склонностью к растратам.
Участники конференции также высказались в пользу международного «беспристрастного, вызывающего доверие и независимого» расследования по делу обстоятельств взрыва в Бейруте, который произошёл после того, как в результате пожара в городском порту сдетонировали 2750 тонн нитрата аммония. При этом наличие подобного опасного вещества совсем рядом с центром Бейрута указывает на халатность властей.
Данный взрыв стал кульминацией целой череды кризисов, которые едва не привели к краху Ливана. Экономика страны трещит по швам, что подливает масла в огонь постоянных протестов против неэффективного управления и нищеты. Всё это происходит на фоне пандемии коронавируса, которая продолжает набирать обороты.
Вместе с тем, как отмечает газета, хотя иностранные правительства настроены на то, чтобы предоставить Ливану помощь в кратчайшие сроки, хроническая коррупция, а также влиятельная группировка «Хезболла» могут помешать поставкам.
Более того, Международный валютный фонд и администрация Трампа уже заявили, что выскажутся против выделения экстренного пакета помощи на сумму $5 млрд в том случае, если Ливан не проведёт ряд экономических реформ и не активизирует борьбу с коррупцией. Что же касается Вашингтона, то ему больше всего не по душе то, какую большую роль в ливанском правительстве играет «Хезболла» — группировка, которую США признали террористической.
Ливанцы различных политических убеждений просят оказать им помощь, однако многие из них придерживаются диаметрально противоположных мнений относительно того, какую роль иностранные державы должны играть в их стране. При этом ряд политиков призывает другие государства не направлять средства по государственным каналам из-за коррупции.
Между тем, более 50 тыс. человек подписали петицию за возвращение Ливана под французский мандат на 10 лет «для установления прозрачного и устойчивого режима управления», так как ливанское правительство, по их мнению, более неспособно обеспечить безопасность страны. Однако многие ливанцы выступили решительно против любого иностранного вмешательства в дела их государства, указывая на то, что Макрону в Бейруте делать нечего.
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