С высоты птичьего полёта — NBC оценил масштаб разрушений после взрыва в Бейруте

03:00
В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что бюджет Белоруссии может недополучить в 2020 году более $1,6 миллиарда из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии коронавируса.
03:00
Эксперт рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте
Политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Карине Геворгян рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте.
03:00
ЦСКА забавным роликом сообщил о переходе Гайча
ЦСКА объявил о переходе из аргентинского «Сан-Лоренсо» нападающего Адольфо Гайча.
03:00
Эксперт по выживанию рассказал, как вести себя при взрыве
Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин рассказал, как вести себя при взрыве, на примере Бейрута.
03:00
Более 100 спасателей из ЕС окажут помощь Бейруту
Более 100 спасателей из Евросоюза со специальным снаряжением окажут помощь пострадавшему от взрыва Бейруту.
03:00
«Спартак» представил видеопрезентацию Урунова
Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал видеоролик, посвящённый узбекскому новичку команды Остону Урунову.
03:00
Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург-Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».
03:00
«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Джефферсон Фарфана.
03:00
«Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника
«Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».
03:00
Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что временное отсутствие связи с россиянином Виктором Бутом, отбывающим срок в тюрьме США, было связано с техническими проблемами.
03:00
Меркель выразила соболезнования премьеру Ливана в связи с ЧП в Бейруте
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования премьер-министру Ливана Хасану Диабу в связи со взрывом в порту Бейрута.
03:00
В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса
Правительство Армении продлит на месяц режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за коронавирусной инфекции.
03:00
Куницкая считает, что на популярности Нуньес сказывается её ориентация
Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая считает, что действующая чемпионка в легчайшем и полулёгком весе Аманда Нуньес могла бы пользоваться большей популярностью, если бы была более женственной.
03:00
Куницкая: не все попадают в UFC благодаря таланту
Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая прокомментировала заявление звезды тяжёлого веса Кёртиса Блэйдса о том, что некоторые женщины-бойцы попадают в промоушен из-за внешности.
03:00
Онищенко оценил пользу от отдыха в Турции
Депутат Госдумы, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко оценил пользу от отдыха в Турции.
03:00
Хоккеист «Авангарда» Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде
Хоккеист омского «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде.
03:00
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
03:00
В Госдуме прокомментировали предложение увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей
Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
03:00
Глава набсовета РУСАДА рассказал о причинах возможного увольнения Гануса
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал о причинах рекомендации уволить главу организации Юрия Гануса.
03:00
Второй самолёт МЧС со спасателями и психологами вылетел в Бейрут
Второй самолёт Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут где накануне произошёл мощный взрыв.
03:00
Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Майклу Калви
Московский городской суд продлил срок нахождения под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнёру фонда Филиппу Дельпалю, которые обвиняются в растрате, до 13 ноября.
03:00
В Бейрут уже прибыла помощь из трёх стран
Советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави сообщил, что в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв, прибыла помощь из трёх стран.
03:00
Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду
Роспотребнадзор направил в Бейрут противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» после произошедшего в порту ливанской столицы взрыва.
03:00
В Госдуме прокомментировали возможное увольнение главы РУСАДА Гануса
Депутат Госдумы, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала возможное увольнение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
03:00
Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва
Сотрудников администрации порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва, в результате которого погибли более 100 человек и пострадали свыше 4 тыс.
03:00
Ганус о своём возможном увольнении: надеюсь на мудрость учредителей РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал своё возможное увольнение.
03:00
Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России.
03:00
Россияне не пострадали при взрыве в Бейруте
Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что данных о погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет.
03:00
Нутрициолог оценила пользу вишни
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер оценила пользу вишни.
03:00
Гогуа на правах аренды перешёл из ЦСКА в «Ротор»
Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа на правах аренды перешёл в волгоградский «Ротор».
03:00
Рябков провёл встречу с послом ЕС
Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл встречу с главой представительства Европейского союза в России Маркусом Эдерером.
03:00
В Ростовской области обезвредили миномётные снаряды времён Великой Отечественной войны
Во время поисковых работ в Неклиновском районе Ростовской области нашли арсенал миномётных снарядов времён Великой Отечественной войны.
03:00
Директор Пискарёвского мемориального кладбища рассказал о планах по развитию
Директор Пискарёвского мемориального кладбища Евгений Панкевич рассказал о планах по развитию.
03:00
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 113, передаёт Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.
03:00
Куницкая объяснила, почему не хотела драться на «Бойцовском острове»
Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая рассказала, почему для неё предпочтительнее было выступать в США, а не в ОАЭ.
03:00
Куницкая не считает, что Гэтжи сможет соперничать в партере с Нурмагомедовым
Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая выразила мнение, что первый претендент на пояс в лёгком весе Джастин Гэтжи не сможет навязать борьбу в партере чемпиону Хабибу Нурмагомедову.
03:00
Выставка живописных работ Виктора Цоя пройдёт в Петербурге
Выставка живописных и графических работ Виктора Цоя пройдёт с 5 августа по 13 сентября в Санкт-Петербурге.
03:00
В Эрмитаже возобновили групповые экскурсии
В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге возобновили групповые экскурсии.
03:00
«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника
«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги.
03:00
Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи
Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи.
03:00
Адвокат прокомментировал данные о наркотиках в машине Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что наркотики, которые, по словам прокурора, были обнаружены в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали актёру. Об этом сообщил ТАСС.
03:00
Доступ на Эверест для туристов откроют осенью
Правительство Непала откроет доступ на Эверест для альпинистов с началом сезона осеннего скалолазания.
03:00
Бывший проректор МГУ задержан в Москве
Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.
03:00
Логинов рассказал, почему не отвечает на личные сообщения в социальных сетях
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, почему не отвечает на сообщения в социальных сетях.
03:00
Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут
Первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв.
03:00
Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки войск
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка боеготовности войск показала, что «снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено».
03:00
Глава набсовета РУСАДА: жёсткой рекомендации об увольнении Гануса нет
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев прокомментировал рекомендацию уволить руководителя организации Юрия Гануса.
03:00
Главный онколог Минздрава рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак
Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак.
03:00
Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics
Министр спорта Олег Матыцин рассказал о выплате долга Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) World Athletics размером в $ 6,31 млн.
03:00
В Пермском крае отменили режим самоизоляции
В Пермском крае отменили режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном правительстве.