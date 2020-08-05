С высоты птичьего полёта — NBC оценил масштаб разрушений после взрыва в Бейруте

03:00 В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что бюджет Белоруссии может недополучить в 2020 году более $1,6 миллиарда из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии коронавируса.

03:00 Эксперт рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте Политолог-востоковед, редактор журнала «Восток» Карине Геворгян рассказала о возможных последствиях взрыва в Бейруте.

03:00 ЦСКА забавным роликом сообщил о переходе Гайча ЦСКА объявил о переходе из аргентинского «Сан-Лоренсо» нападающего Адольфо Гайча.

03:00 Эксперт по выживанию рассказал, как вести себя при взрыве Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин рассказал, как вести себя при взрыве, на примере Бейрута.

03:00 Более 100 спасателей из ЕС окажут помощь Бейруту Более 100 спасателей из Евросоюза со специальным снаряжением окажут помощь пострадавшему от взрыва Бейруту.

03:00 «Спартак» представил видеопрезентацию Урунова Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал видеоролик, посвящённый узбекскому новичку команды Остону Урунову.

03:00 Экологи ФРГ оспорили разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург-Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

03:00 «Локомотив» объявил об уходе Фарфана Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды 35-летнего нападающего Джефферсон Фарфана.

03:00 «Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника «Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

03:00 Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что временное отсутствие связи с россиянином Виктором Бутом, отбывающим срок в тюрьме США, было связано с техническими проблемами.

03:00 Меркель выразила соболезнования премьеру Ливана в связи с ЧП в Бейруте Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования премьер-министру Ливана Хасану Диабу в связи со взрывом в порту Бейрута.

03:00 В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса Правительство Армении продлит на месяц режим чрезвычайного положения, введённый в стране из-за коронавирусной инфекции.

03:00 Куницкая считает, что на популярности Нуньес сказывается её ориентация Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая считает, что действующая чемпионка в легчайшем и полулёгком весе Аманда Нуньес могла бы пользоваться большей популярностью, если бы была более женственной.

03:00 Куницкая: не все попадают в UFC благодаря таланту Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая прокомментировала заявление звезды тяжёлого веса Кёртиса Блэйдса о том, что некоторые женщины-бойцы попадают в промоушен из-за внешности.

03:00 Онищенко оценил пользу от отдыха в Турции Депутат Госдумы, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко оценил пользу от отдыха в Турции.

03:00 Хоккеист «Авангарда» Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде Хоккеист омского «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о вспышке коронавируса в команде.

03:00 В Бейруте ввели режим ЧП на две недели Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.

03:00 В Госдуме прокомментировали предложение увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал предложение председателя Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России Ирины Волынец увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

03:00 Глава набсовета РУСАДА рассказал о причинах возможного увольнения Гануса Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал о причинах рекомендации уволить главу организации Юрия Гануса.

03:00 Второй самолёт МЧС со спасателями и психологами вылетел в Бейрут Второй самолёт Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут где накануне произошёл мощный взрыв.

03:00 Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Майклу Калви Московский городской суд продлил срок нахождения под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнёру фонда Филиппу Дельпалю, которые обвиняются в растрате, до 13 ноября.

03:00 В Бейрут уже прибыла помощь из трёх стран Советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави сообщил, что в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв, прибыла помощь из трёх стран.

03:00 Роспотребнадзор направил в Ливан противоэпидемическую бригаду Роспотребнадзор направил в Бейрут противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» после произошедшего в порту ливанской столицы взрыва.

03:00 В Госдуме прокомментировали возможное увольнение главы РУСАДА Гануса Депутат Госдумы, а также олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала возможное увольнение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

03:00 Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва Сотрудников администрации порта Бейрута отправят под домашний арест из-за взрыва, в результате которого погибли более 100 человек и пострадали свыше 4 тыс.

03:00 Ганус о своём возможном увольнении: надеюсь на мудрость учредителей РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал своё возможное увольнение.

03:00 Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России.

03:00 Россияне не пострадали при взрыве в Бейруте Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что данных о погибших или пострадавших при взрыве в порту Бейрута россиянах нет.

03:00 Нутрициолог оценила пользу вишни Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер оценила пользу вишни.

03:00 Гогуа на правах аренды перешёл из ЦСКА в «Ротор» Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа на правах аренды перешёл в волгоградский «Ротор».

03:00 Рябков провёл встречу с послом ЕС Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл встречу с главой представительства Европейского союза в России Маркусом Эдерером.

03:00 В Ростовской области обезвредили миномётные снаряды времён Великой Отечественной войны Во время поисковых работ в Неклиновском районе Ростовской области нашли арсенал миномётных снарядов времён Великой Отечественной войны.

03:00 Директор Пискарёвского мемориального кладбища рассказал о планах по развитию Директор Пискарёвского мемориального кладбища Евгений Панкевич рассказал о планах по развитию.

03:00 Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 113, передаёт Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.

03:00 Куницкая объяснила, почему не хотела драться на «Бойцовском острове» Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая рассказала, почему для неё предпочтительнее было выступать в США, а не в ОАЭ.

03:00 Куницкая не считает, что Гэтжи сможет соперничать в партере с Нурмагомедовым Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая выразила мнение, что первый претендент на пояс в лёгком весе Джастин Гэтжи не сможет навязать борьбу в партере чемпиону Хабибу Нурмагомедову.

03:00 Выставка живописных работ Виктора Цоя пройдёт в Петербурге Выставка живописных и графических работ Виктора Цоя пройдёт с 5 августа по 13 сентября в Санкт-Петербурге.

03:00 В Эрмитаже возобновили групповые экскурсии В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге возобновили групповые экскурсии.

03:00 «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника «Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги.

03:00 Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев прокомментировал своё назначение на пост замглавы Минкомсвязи.

03:00 Адвокат прокомментировал данные о наркотиках в машине Ефремова Адвокат Эльман Пашаев заявил, что наркотики, которые, по словам прокурора, были обнаружены в автомобиле Михаила Ефремова после ДТП, не принадлежали актёру. Об этом сообщил ТАСС.

03:00 Доступ на Эверест для туристов откроют осенью Правительство Непала откроет доступ на Эверест для альпинистов с началом сезона осеннего скалолазания.

03:00 Бывший проректор МГУ задержан в Москве Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин задержан в Москве по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

03:00 Логинов рассказал, почему не отвечает на личные сообщения в социальных сетях Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, почему не отвечает на сообщения в социальных сетях.

03:00 Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут Первый транспортный самолёт Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут, где накануне произошёл мощный взрыв.

03:00 Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки войск Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка боеготовности войск показала, что «снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено».

03:00 Глава набсовета РУСАДА: жёсткой рекомендации об увольнении Гануса нет Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев прокомментировал рекомендацию уволить руководителя организации Юрия Гануса.

03:00 Главный онколог Минздрава рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, с какого возраста нужно проверяться на рак.

03:00 Матыцин рассказал о выплате ВФЛА долга World Athletics Министр спорта Олег Матыцин рассказал о выплате долга Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) World Athletics размером в $ 6,31 млн.