CBS: власти Ливана пообещали призвать к ответу виновных во взрывах

Премьер-министр Ливана пообещал привлечь к ответственности виновных во взрывах в бейрутском порту, в результате которых пострадали более 3 тыс. человек, сообщает CBS News. Как передаёт телеканал, до сих пор неизвестно, что спровоцировало возгорание хранившихся в порту взрывчатых веществ. Версия теракта также не исключена, отмечается в репортаже.
Два огромных взрыва потрясли ливанский Бейрут. Почти 80 человек были убиты, и более 3 тысяч ранены, при этом число жертв растёт с каждым часом. Сегодня вечером премьер-министр Ливана пообещал привлечь к ответственности виновных во взрывах, кем бы они ни были. Несколько минут назад президент Трамп заявил, что это было взрывное устройство, не уточнив деталей. С репортажем корреспондент CBS Крис Ливси.
КРИС ЛИВСИ, корреспондент CBS:В 7 часов вечера по местному времени городской порт потряс взрыв невероятной мощности, взрывная волна от которого прокатилась на расстояние в несколько миль по морю. Госдепартамент США предупреждает о выбросе ядовитых газов в результате удара, призывая всех оставаться в помещениях. Источником катастрофы, по словам ливанского правительства, стали изъятые много лет назад и хранившиеся в порту взрывчатые вещества. Однако до сих пор неизвестно, что послужило причиной возгорания. Не исключается версия о теракте.
САМИ АУАД, продюсер отдела новостей CBS, Бейрут:Дома, здания, тела убитых, ранения… Больницы не в состоянии были принимать новых раненых, так как были заполнены. Бейрут разрушен, он выглядит как настоящая зона боевых действий.
КРИС ЛИВСИ:Сегодня премьер-министр пообещал, что виновные заплатят за случившееся. Это был Крис Ливси для CBS News из Рима.
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