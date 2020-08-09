France 24: после взрывов в порту Бейрут захлестнула волна протестов

После разрушительных взрывов в порту Бейрута в Ливане разразились массовые протесты против правительства. Протестующие, в частности, проникают в правительственные здания и занимают их. Люди считают, что власть погрязла в коррупции и не компетентна. Несколько депутатов парламента уже объявили, что сложат с себя полномочия.
Наступила ночь, но сирены полиции по-прежнему звучат в центре Бейрута. Чуть ранее днём протестующие собрались здесь, чтобы выразить криками свою злость. По их мнению, двойной взрыв — это слишком большая катастрофа. Эта группа людей обращалась к власть имущим. Они выступают против ливанских руководителей, которых считают виновными во взрывах.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы обрушим справедливость на ваши головы.
Почти повсюду слышны такие же призывы к радикальным изменениям государственной верхушки. Протестующие проникли в здания нескольких министерств. Здесь, в здании министерства иностранных дел, организовали публичное собрание.
АКТИВИСТКА: Наше движение будет проникать и занимать учреждения, министерства. Эти здания должны служить народу, это народное имущество.
Протестующие считают, что взрывы — это лишь один из примеров некомпетентности и коррупции во власти. Это те же недостатки, что, по их мнению, ускорили экономический и социальный кризис. Несколько депутатов объявили, что складывают с себя полномочия в качестве протеста против правительства.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
Бывший подопечный ушедшего из жизни тренера по плаванию Геннадия Турецкого, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что с прославленным специалистом хотело бы попрощаться большое количество людей по всему миру, но из-за закрытых границ они лишены такой возможности.
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение Алексея Олейника в бою с Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и назвал возможные причины неудачи соотечественника.
Власти Ливана официально заявили, что не ожидают найти выживших под завалами после мощного взрыва в Бейруте. МЧС России завершило поисково-спасательные работы, но на месте продолжаются аварийно-спасательные мероприятия.
Белорусский президент Александр Лукашенко считает вторичным вопрос, была ли ситуация с задержанием в республике 33 россиян провокацией со стороны третьего государства. По его словам, он «работает по фактам».
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью приближения к границам России.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у российских границ.
Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая заявила, что ей была бы интересна дуэль с экс-претенденткой на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ракель Пеннингтон.
Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал информацию, что он может начать сотрудничество с менеджером Али Абдельазизом, который также представляет интересы действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
В Калининградской области двое детей, отдыхавших с родителями в палатках в лесу, получили травмы в результате детонации снаряда, предположительно, времён Великой Отечественной войны. СК начал проверку по факту происшествия.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, что Национальный олимпийский комитет США скрыл ряд положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте.
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сообщил, что экс-глава медицинского штаба петербургского «Зенита» Сергей Пухов применял запрещённые препараты и методики.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца полулёгкого веса Забита Магомедшарипова, который вынужден был вернуться в Россию в связи с тем, что не получил соперника на запланированную дату.
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов не выступит на турнире организации 29 августа, поскольку промоушен не смог найти достойную замену его оппоненту Яиру Родригесу, который получил травму.
В России за сутки выявили 5189 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составляет 887 536, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.