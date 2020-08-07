Guardian: катастрофа была предсказуема — власти Бейрута признали, что их предупреждали много раз

Ливанские чиновники признали, что взрыва в порту Бейрута можно было избежать. По словам главы ливанской таможенной службы Бадри Дахера, его ведомство неоднократно сообщало профильным инстанциям о возможной опасности, но эти призывы оставались без внимания, передаёт The Guardian.

В Бейруте растёт раздражение и отчаяние. Ливанские власти признали, что мощный взрыв в городском порту, который унёс жизни более 135 и ранил тысячи человек, предвидели заранее и что неоднократные предупреждения о грядущей катастрофе игнорировались, пишет The Guardian.

В появившихся документах взрыв связывают с гигантским запасом нитрата аммония, который хранился в порту с 2014 года. Всего полгода назад чиновники, проверявшие партию груза, предупреждали, что если она не будет перемещена, то «весь Бейрут взлетит на воздух», отмечает издание.

В сообщениях СМИ от 2014 года утверждалось, что «принадлежащее России» судно с нитратом аммония было конфисковано в Бейруте после того, как оно совершило экстренную остановку в городе. Таможенные органы задержали корабль, сочтя его «непригодным для выхода в море», а затем груз с него был перемещён в портовый склад, поясняет The Guardian.

В интервью местному телеканалу LCBI гендиректор ливанской таможенной службы Бадри Дахер заявил, что в течение нескольких лет его ведомство шесть раз сообщало профильным инстанциям об опасности груза. «Мы просили его перевезти, но ничего не произошло», — подчеркнул он.

По словам издания, раскрытие информации о том, что халатность властей, возможно, сыграла определённую роль в «худшем взрыве в истории Бейрута», вызвало новый народный гнев по отношению к правительству. На настроении ливанцев уже сказался финансовый кризис, который погрузил половину страны в нищету.

Демонстранты в центре Бейрута напали на эскорт бывшего премьер-министра Саада Харири и вступили в драку с его телохранителями. Это стало самым ярким проявлением более широкого недовольства ливанскими политиками после катастрофы, обращает внимание The Guardian.

Накануне представители правительства заявили, что поместили неуказанное количество руководителей порта Бейрута под домашний арест в ожидании расследования того, как взрывоопасные материалы стали храниться менее чем в 100 м от жилых кварталов. Национальный кабинет также объявил двухнедельное чрезвычайное положение в столице, фактически делегировав все полномочия армии.

По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, в результате взрыва пострадали дома не менее 300 тыс. человек, некоторые из них стали непригодными для жилья. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести. Весьма вероятно, они оказались погребены под завалами.

Министр экономики Ливана Рауль Нехме заявил, что из-за повреждения элеваторов запасов зерна в стране осталось менее чем на месяц. Вместе с тем, по его словам, риска нехватки продовольствия не существует, заключает The Guardian.