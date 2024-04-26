Романо: «Фейеноорд» и «Ливерпуль» договорились о переходе Слота

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X, английский клуб согласовал со специалистом все условия личного контракта, а также договорился с «Фейеноордом» о компенсации за досрочный уход Слота.

26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на второе место в таблице АПЛ.