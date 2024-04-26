Times: ведущие пловцы мира готовят иск к WADA за допуск китайских спортсменов на ОИ

Ведущие пловцы мира приняли решение подать многомиллионный коллективный судебный иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Как сообщает The Times, пловцы ведут переговоры с юристами и ведущими спортивными администраторами. Они уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска.

The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию России Александр Жулин высказал своё мнение о WADA.