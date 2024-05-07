Вместе с личным составом: в приграничном с Белгородской областью районе Украины уничтожены опорные пункты ВСУ
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07 мая 2024
Командование ВСУ пытается мобилизовать в ряды украинской армии людей, используя при этом рекламную кампанию из разряда «Выбери своё приключение», пишет Financial Times.
По данным издания, сообщения о нехватке боеприпасов, коррупции, некомпетентности командиров, недостаточной подготовке военных и отсутствии у них отпусков привели к тому, что никто не желает вступать в ряды ВСУ. Очередей в украинские военкоматы давно нет.
В связи с этим командование ВСУ решило сменить тактику мобилизации, предложив добровольно вступающим в украинские войска почувствовать «ощущение контроля» над своей жизнью через возможность выбора подразделения и даже военной специальности. При этом параллельно на Украине продолжается обычная мобилизация.
Вместе с тем посыл некоторых бригад, чья реклама размещена в городах Украины, заключается в том, что, если украинцы не станут добровольцами сейчас, они рискуют быть впоследствии призванными в стандартные пехотные формирования под более слабым командованием.
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Тверской суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Дмитрия Иванова*, известного в блогерской среде как Камикадзе Ди, за фейки о ВС России.
Отсчёт срока ареста начнётся с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 23.09.22.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что регионом была передана партия спецтехники в зону проведения СВО.
«Квадрокоптеры, комплекты спутниковой связи, прицелы ночного видения и лекарства — это лишь малая часть того, что мы приобрели для наших бойцов, которые служат в составе 164-й мотострелковой бригады. Снаряжение привезли по запросам самих бойцов и командиров — с дополнительной помощью им будет проще выполнять поставленные задачи в зоне спецоперации», — написал он в Telegram.
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Военнообязанный умер после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщило местное издание «Ко времени».
По его данным, 44-летний мужчина проходил медицинскую комиссию и готовился к отправке в учебный центр, однако, когда туда приехала его мать, работники военкомата сообщили ей о смерти сына якобы от эпилептического приступа.
По мнению родственников, мужчину забили до смерти в военкомате.
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Миномётный расчёт под командованием сержанта Павла Ломакина в ходе освобождения населённого пункта уничтожил украинскую группу пехоты, а также опорный пункт ВСУ и пулемётный расчёт, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе боестолкновения командир миномёта сержант Павел Ломакин под непрерывным огнём противника точным выстрелом лично уничтожил группу пехоты противника, прибывшую на усиление обороняющихся боевиков. Также в бою расчётом Павла уничтожены опорный пункт и пулемётный расчет врага», — говорится в сообщении.
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В пресс-службе регионального управления ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против жителя Железногорска за дискредитацию ВС России, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, на странице жителя Железногорска в соцсети была опубликована дискредитирующая ВС России запись.
Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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В МЧС Белгородской области заявили, что режим ракетной опасности объявлен в Шебекине.
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Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона настаивает на необходимости предотвращения процесса разрастания украинского конфликта. По его словам, боевые действия затягиваются и в настоящий момент самый насущный вопрос — восстановление мира.
«По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию... В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира», — сказал посол в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что Пекин всегда выступал за мир и выстраивание диалога, пытаясь способствовать переговорам и примирению сторон.
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Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что предположение лидера демократов в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса, что Вашингтону придётся «вступить в конфликт с привлечением военнослужащих» в случае поражения киевского режима, так как Россия якобы «не остановится на Украине», приведёт к третьей мировой войне.Также на russian.rt.com «Политическая демагогия»: в конгрессе США не исключили конфликта с Россией в случае поражения Украины
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Украина получит первые истребители F-16 в июле.
По его словам, выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу мая.