Вместе с личным составом: в приграничном с Белгородской областью районе Украины уничтожены опорные пункты ВСУ

Экипажи танков Т-80БВ группировки прикрытия государственной границы уничтожили опорные пункты с личным составом ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, для поражения целей понадобилось несколько выстрелов.