Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о новой схеме мошенничества, которая применяется по всей стране.

Как объяснил эксперт, потенциальной жертве поступает видеозвонок через мессенджер.

«Далее происходит соединение, и перед удивлённым человеком возникает либо пустая стена, либо некий человек, представляющийся менеджером сотовой компании. Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а видеоизображение, которое получают в своё распоряжение негодяи», — предупредил собеседник RT.

По его словам, впоследствии оно может быть использовано для совершения новых преступлений — генерирования видеоизображения жертвы и наделения его речевыми функциями.

«Современные технологии это позволяют. Потом такое видео может рассылаться близким родственникам и знакомым с просьбой о перечислении денежных средств и иными противоправными целями. Поэтому, чтобы не стать жертвой этого нового вида обмана, необходимо чётко отслеживать вид звонка, который поступает в мессенджер. Если это видеозвонок с незнакомого номера, не берите трубку и заблокируйте абонента. Также нельзя переходить по ссылкам, голосовать в конкурсах, отвечать на незнакомые смс и вводить присылаемые коды», — заключил специалист.

Ранее Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.