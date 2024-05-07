RT в Telegram
Подпишись

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о новой схеме мошенничества, которая применяется по всей стране.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеосвязи
  • Gettyimages.ru

Как объяснил эксперт, потенциальной жертве поступает видеозвонок через мессенджер.

«Далее происходит соединение, и перед удивлённым человеком возникает либо пустая стена, либо некий человек, представляющийся менеджером сотовой компании. Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а видеоизображение, которое получают в своё распоряжение негодяи», — предупредил собеседник RT.

По его словам, впоследствии оно может быть использовано для совершения новых преступлений — генерирования видеоизображения жертвы и наделения его речевыми функциями.

«Современные технологии это позволяют. Потом такое видео может рассылаться близким родственникам и знакомым с просьбой о перечислении денежных средств и иными противоправными целями. Поэтому, чтобы не стать жертвой этого нового вида обмана, необходимо чётко отслеживать вид звонка, который поступает в мессенджер. Если это видеозвонок с незнакомого номера, не берите трубку и заблокируйте абонента. Также нельзя переходить по ссылкам, голосовать в конкурсах, отвечать на незнакомые смс и вводить присылаемые коды», — заключил специалист.

Ранее Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 г, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить