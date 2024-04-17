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В России предложили запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм

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Анастасия Румянцева
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте. Копия обращения на имя министра финансов России Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить продажу алкоголя в таре до 250 грамм
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Как пояснил собеседник RT, в настоящее время в любой торговой точке доступно приобретение алкогольных напитков различной крепости и качества в небольшой таре (от 50 до 250 грамм).

По его словам, благодаря маленькой ёмкости продукции цена таких алкогольных напитков оказывается значительно ниже стандартных аналогов, что неизбежно провоцирует покупателя приобретать такой товар.

«В связи с изложенным, а также с тем, что функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся к ведению Минфина России, прошу вашего поручения о рассмотрении вопроса о целесообразности запрета розничной продажи алкогольной продукции в таре от 50 до 250 грамм, за исключением магазинов беспошлинной торговли и торговых точек на транспорте», — говорится в тексте обращения.

Ранее Соловьёв предложил рассмотреть вопрос об исключении возможности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия.

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