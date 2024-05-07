Более 60% россиян считают семью важным фактором для самореализации

Жители России назвали сферы жизни, которые наиболее важны для ощущения счастья и самореализации. Так, семья заняла лидирующую позицию с 61%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении RT.

Карьера оказалась второй по значимости (24%), хобби и спорт получили 5% и 2% соответственно. 8% затруднились назвать конкретную сферу.

При этом те россияне, которые пока не нашли своего места в жизни, считают, что для этого им не хватает успехов в карьере (36%), а 26% — в семье. Хотели бы реализоваться в рамках хобби 9%, в спорте — 5% респондентов. Почти четверть (24%) не знают, чего им не хватает и в каком направлении двигаться.

Респонденты поделились мнением, с чем они связывают самореализацию и счастье в жизни. Почти для трети (31%) это чувство, что любим или нужен кому-то. Для 29% — ощущение комфорта и безопасности в повседневной жизни, для 24% — реализация всех амбиций. 16% уверены, что в процессе самореализации необходимо приносить заметную пользу обществу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил 16 539 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

Ранее опрос показал, что чаще всего россияне ставят целью в жизни здоровье и деньги.