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Чаще всего россияне ставят целью в жизни здоровье и деньги

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Недавний опрос показал, что у 71% россиян получилось осуществить мечту детства.

При этом только у 12% респондентов есть чёткая цель в жизни, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные Rambler&Co.

В качестве препятствий на пути к достижению цели 21% респондентов отметили усталость, 15% — недостаток денег, 10% — лень и прокрастинацию. 27% заявили, что ничто не сможет помешать им добиться желаемого.

Каждый пятый (20%) участник опроса назвал своей целью здоровье, 18% — деньги, 16% — имущество, ещё 16% — увлечения и хобби, 14% — карьеру, 10% — создание семьи, 6% — образование.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров признался, что мечтал полететь в космос с самого детства.

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