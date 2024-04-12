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Космонавт Шкаплеров заявил, что мечтал полететь в космос с детства

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Космонавт Антон Шкаплеров заявил, что мечтал полететь в космос с самого детства.
Космонавт Шкаплеров заявил, что мечтал полететь в космос с детства
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом сообщает Life.ru.

«Я родился в семье моряка-подводника в Балаклаве, в Севастополе. Меня всегда окружали только моряки. Никаких лётчиков рядом не было, тем более космонавтов. Но вот эта популяризация в моё время профессии космонавта — я очень загорелся ей. Я начал много читать, изучать, смотреть фильмы. В общем, пытался понять, как же мне стать космонавтом», — сказал Шкаплеров в эфире шоу «Дайте сказать!».

По словам Шкаплерова, он решил, что поступит так же, как Юрий Гагарин, поскольку все первые космонавты были отобраны из военных лётчиков.

«И слава богу, что я остался верен своей мечте и вообще желанию летать как лётчик», — сказал космонавт.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

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