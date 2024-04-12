Космонавт Лончаков рассказал о своём талисмане во время полётов

Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков в беседе с RT рассказал, что почувствовал, когда первый раз увидел Землю из иллюминатора, и какой талисман брал с собой в полёты.

«Талисман был. Моя любимая женщина — моя супруга Татьяна Алексеевна — дала мне маленького белого медвежонка. Это был мой талисман во всех полётах. Он сейчас у нас дома — охраняет его и нас. Он очень много полетал в космосе. Охранял меня во время полёта. Это наш маленький белый медвежонок, наш талисман», — рассказал космонавт.

Лончаков также рассказал о своих ощущениях, когда в первый раз увидел Землю из иллюминатора.

«Первый раз это было потрясающее зрелище… Мы пролетали над северной частью Австралии. Я сам, как морской лётчик, летал на Крайнем Севере, видел северное сияние, а здесь я увидел в космосе южное сияние. Это было потрясающее зрелище, которое незабываемо. И конечно, это самое большое впечатление», — поделился он.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году состоялся первый полёт человека в космос.

На корабле «Восток-1» Юрий Гагарин вышел на орбиту Земли и облетел её за 108 минут. В Советском Союзе он стал национальным героем и был отмечен многими почётными званиями и наградами.