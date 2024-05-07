Патовое положение: что может ждать Риши Сунака и правящую партию Великобритании после поражения на местных выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые признал, что возглавляемая им Консервативная партия может проиграть на будущих выборах в парламент и утратить власть. Об этом он заявил в интервью газете The Times, комментируя итоги региональных выборов, прошедших 2 мая. На них консерваторы потерпели сокрушительное поражение, потеряв почти половину мандатов. Эксперты отмечают, что тори ждёт неминуемая потеря власти, однако смещать Риши Сунака с поста лидера партии уже слишком поздно.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые признал, что правящая в стране Консервативная партия, лидером которой он является, может проиграть очередные парламентские выборы и утратить власть. Об этом он сказал в интервью газете The Times, комментируя итоги местных муниципальных выборов, прошедших 2 мая.

«Эти результаты говорят о том, что нас ждёт «подвешенный парламент», где крупнейшей партией будут лейбористы», — заявил Сунак.

Так называется ситуация, когда победитель выборов не получает более половины кресел в палате общин (нижней палате парламента) и вынужден формировать коалиции с другими партиями. По его словам, такой результат станет «катастрофой» для Великобритании.

«Стране нужны не политические торги, а действия. Мы единственная партия, у которой есть план по реализации приоритетов народа», — сказал британский премьер.

«План не работает»

Напомним, в Великобритании 2 мая прошли выборы в различные органы местного самоуправления — муниципальные и региональные советы, также избирались комиссары полиции и мэры нескольких городов (в том числе Лондона).

На этих выборах правящая Консервативная партия потерпела разгромное поражение. Тори лишились практически половины мест в муниципальных органах власти, потеряв 474 мандата из 989, которыми они располагали после выборов 2021 года.

Выборы в Великобритании

© Peter Nicholls/Getty Images

Сохранить правящая партия смогла лишь 515 региональных мандатов. В результате консерваторов обошла не только Лейбористская партия, которая получила 1158 мест в органах местного самоуправления, — оставили их позади и либеральные демократы, получившие 522 мандата.

В Консервативной партии заявили, что Риши Сунак ведёт её к неминуемому поражению на предстоящих всеобщих парламентских выборах. Так, бывший канцлер Казначейства Квази Квартенг отметил, что «больше нет такого понятия, как «обеспеченное место (в парламенте. — RT) для тори».

В свою очередь, бывшая глава МВД страны Суэлла Браверман заявила, что на фоне таких результатов на местных выборах она сожалеет, что в прошлом поддерживала Сунака как лидера партии и его курс.

«План не работает… Такими темпами нам повезёт, если на следующих выборах у нас вообще будут хоть какие-то депутаты-консерваторы», — приводит её слова Daily Mail.

При этом она уточнила, что сейчас разворачивать деятельность по смене Риши Сунака на посту премьера и лидера партии уже не имеет смысла.

«У нас недостаточно времени, невозможно, чтобы пришёл кто-то новый и изменил нашу судьбу», — посетовала политик.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что группа депутатов-консерваторов после местных выборов 2 мая могут попытаться сместить с должности премьера, предвосхищая поражение своей партии.

Среди депутатов, которые попытаются инициировать процедуру вотума недоверия нынешнему лидеру партии, есть сторонники экс-премьеров Бориса Джонсона и Лиз Трасс, отмечала газета.

Однако уже 4 мая агентство Bloomberg сообщило, что большинство депутатов не поддержали план об отстранении Сунака от власти. Заговорщикам не удалось собрать 52 подписи, необходимые для начала процедуры.

«Придётся работать с тем, что есть», — приводит агентство слова депутата Андреа Дженкинс, которая ранее поддерживала внутрипартийный путч.

Напомним, что дата очередных парламентских выборов в Великобритании пока не объявлена, однако эксперты считают, что они могут состояться осенью этого года.

Без коалиций

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Риши Сунак вынужден признать очевидное: на ближайших парламентских выборах Консервативную партию ждёт разгром.

«Сунак знает, что консерваторы проиграют следующие выборы. Достаточно посмотреть на результаты прошедшего голосования и опросов общественного мнения. Но это произошло не сегодня, эти результаты были предсказуемы ещё в 2023 году. Итоги муниципальных выборов 2 мая лишь показали всю глубину падения тори. Сунак, скорее всего, сам бы не хотел поднимать эту тему в публичном пространстве, но она уже находится в центре внимания», — пояснил эксперт.

Лидер Лейбористской партии Кит Стармер

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Владимир Брутер считает, что «подвешенного парламента» или коалиционного правительства в Великобритании не будет.

«Лейбористы выиграют вчистую, никаких неопределённостей не будет, составлять им коалицию не потребуется. Конечно, они собственным решением могут взять к себе в правительство либерал-демократов, но политической необходимости в этом нет», — подчеркнул политолог.

В то же время никто не хочет сейчас смещать Сунака с поста лидера партии, так как занявший его место и будет назначен ответственным за поражение на парламентских выборах, которые пройдут в этом году, добавил Владимир Брутер.

«Никто не хочет брать на себя ответственность за будущее поражение. Менять сейчас главу партии невыгодно, так как на результат выборов это уже не повлияет. В таком патовом положении лучше оставить за главного Риши Сунака, которому придётся потом уйти из политики. Но тори не прекратят думать о смене лидера, внутри партии идут постоянные интриги — как у пауков в банке», — рассказал собеседник RT.

Однако задачу поиска нового лидера, который будет возглавлять партию после ухода Сунака, осложняет отсутствие подходящих кандидатов, считает Владимир Брутер.

«Борис Джонсон, например, хочет опять стать лидером консерваторов. Дэвид Кэмерон тоже претендует на это, но они уже отработанный материал. А вот новых лидеров, которые могут сплотить партию, пока не видно», — сказал политолог.

В разговоре с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила, что у Риши Сунака и тори практически нет шансов удержаться у власти.

«Консервативная партия проиграет следующие парламентские выборы. Все опросы общественного мнения и политические прогнозы показывают колоссальное преимущество Лейбористской партии. Выборы в Великобритании проводятся по мажоритарной системе. Принимая во внимание прогнозы, которые говорят о том, что они получат на 200 парламентских мест больше, чем тори, можно сказать, что «подвешенного парламента» не будет», — сказала политолог.

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По словам Елены Ананьевой, прогнозы для консерваторов настолько неблагоприятные, что существует угроза полного ухода этой партии с политической арены Великобритании. Такому положению дел не поможет и смена Сунака на посту лидера партии, считает эксперт.

«Риши Сунак сам оказался в премьерском кресле в результате внутрипартийных интриг, и мандата избирателей у него нет. Но сейчас менять его уже поздно — до парламентских выборов осталось несколько месяцев. Это было бы просто смешно, что за один избирательный цикл с 2019 года правящая партия сменила трёх премьер-министров, за которых не голосовали избиратели. К тому же у тори сейчас нет такого лидера, который мог бы привести их к победе. Идут разговоры о возвращении Бориса Джонсона, но он сильно разочаровал британцев. Замены Сунаку нет, а самому ему уходить в отставку нет необходимости», — сказала Елена Ананьева

По её мнению, Риши Сунак будет до последнего оттягивать назначение даты проведения очередных парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года.

«Он будет оставаться у руля в расчёте на то, что экономическая ситуация в Великобритании несколько улучшится и консерваторы проиграют, но хотя бы не с таким разгромным счётом, который им пророчат сейчас», — заключила собеседница RT.