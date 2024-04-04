Ошибки и авантюры: почему Риши Сунаку и правящей партии Великобритании может грозить крупное поражение на выборах

Консервативная партия Великобритании под руководством премьер-министра Риши Сунака потеряет власть в стране после сокрушительного поражения на выборах, которые пройдут в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения YouGov, по данным которого на предстоящих выборах Лейбористская партия получит более 400 мест в парламенте из 650 возможных, тогда как Сунак и консерваторы получат всего 155 депутатских мандатов. Эксперты отмечают, что консерваторы Великобритании допустили слишком много ошибок и могут утратить власть в стране на долгие годы.

Консервативная партия Великобритании (тори) и её нынешний лидер, премьер-министр Риши Сунак, на предстоящих выборах рискуют потерпеть сокрушительное поражение и потерять власть. Это следует из результатов опроса общественного мнения, опубликованного британским социологическим центром YouGov.

Согласно опросу, большинство голосов на всеобщих выборах получит главная оппозиционная партия страны — Лейбористская.

«Если бы завтра в Великобритании проходили всеобщие выборы, лейбористы получили бы 403 места (по результатам голосования. — RT) во всей стране», — говорится в исследовании YouGov.

Cоциологи отмечают, что консерваторы при таком сценарии получили бы лишь 155 мест в парламенте.

«И это свидетельствует о том, что по мере приближения выборов электоральная ситуация для Риши Сунака и консерваторов становится хуже, а не лучше», — подчёркивается в исследовании.

Всего в британском парламенте 650 мест. Такое крупное поражение будет означать отстранение Консервативной партии от власти и её переход к лейбористам — традиционно в британской политической системе образование коалиционных правительств происходит не часто.

«Ноль мест»

Это уже не первый опрос общественного мнения, который предрекает поражение консерваторам и Риши Сунаку с двузначным отрывом до лейбористов.

Так, в конце марта СМИ опубликовали опрос агентства Survation, согласно которому тори на следующих выборах получат ещё меньше мест в парламенте — всего 98, тогда как лейбористы и их лидер Кир Стармер получат рекордные 468 депутатских мандатов.

Заседание британского парламента

Gettyimages.ru

© House of Commons/PA Images

Шотландская национальная партия получит 41 место в парламенте, Либеральные демократы — 22 места, партия «Реформировать Соединённое Королевство» Найджела Фараджа получит семь мест, и ещё два места в парламенте достанутся валлийским националистам из партии Plaid Cymru.

Такой результат стал бы самым большим поражением Консервативной партии Великобритании в новейшей политической истории страны, затмив памятные выборы 1997 года. Тогда лейбористы под руководством Тони Блэра получили 418 кресел в парламенте, а консерваторы — 165.

Кроме того, такое разгромное поражение будет означать, что многие ведущие политики-консерваторы, сейчас занимающие посты в правительстве страны, лишатся своих депутатских мандатов. Кроме самого Риши Сунака, это будут министр финансов Джереми Хант, лидер палаты представителей Пенни Мордонт, министр внутренних дел Джеймс Клеверли и министр обороны Грант Шэппс.

При этом некоторые избиратели в Великобритании считают, что такой результат недостаточно катастрофичен и что тори по результатам своего пребывания у власти с 2015 года больше не заслуживают ни одного депутатского мандата. В частности, об этом в эфире телеканала GB News заявил британский публицист Нима Парвини.

«Многие считают, что Консервативной партии, пока она находится у власти, не удаётся использовать свои полномочия ради друзей и против врагов, поэтому немалое количество людей говорят, что на предстоящих выборах (консерваторы. — RT) заслуживают ноль мест», — сказал Парвини в эфире передачи, ведущим которой является депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг.

В социальной сети X после этого набрал популярность хештег #ZeroSeats (#НольМест).

В свою очередь, в YouTube был опубликован пародийный предвыборный ролик «Помогите консервативной партии получить НОЛЬ МЕСТ».

Кадр из пародийного предвыборного ролика «Помогите консервативной партии получить НОЛЬ МЕСТ»

© YouTube

В этом ролике сгенерированный нейросетью голос Риши Сунака говорил о том, как тори годами обманывали своих избирателей и игнорировали их чаяния и поэтому они не заслуживают ни одного депутатского мандата.

Неуместный юмор

Одной из центральных причин такого положения правящей партии СМИ называют крайнюю непопулярность её нынешнего лидера, премьер-министра страны Риши Сунака.

Напомним, Сунак стал главой правительства Великобритании в конце октября 2022 года. При этом он занял этот пост по результатам внутрипартийного голосования, а не всеобщих парламентских выборов в стране, на которых голосуют граждане.

К концу 2023 года его рейтинг снизился до рекордно низкой отметки 24%. В январе 2024-го источники в партии сообщили, что такое поражение может привести к тому, что тори фактически будут исключены из политического процесса в стране на годы вперёд.

«Даже у Джона Мейджора (лидера партии и премьера. — RT) был 31% в 1997 году. Ни один лидер консерваторов не сможет долго продержаться при (рейтинге одобрения. — RT) 20%. Если так и будет продолжаться вплоть до выборов, то Консервативная партия будет похоронена на 10—15 лет», — сказал источник газеты.

Сам Сунак при этом не намерен уступать лидерство или же проводить досрочные выборы в стране.

Так, во время эфира на радио BBC журналистка Эми Оакден сообщила Сунаку, что подавляющее большинство вопросов, которые задают слушатели, касается даты всеобщих выборов. Она добавила, что некоторые граждане спрашивают, почему премьеру «не хватает смелости» провести всеобщие выборы прямо сейчас и когда будет объявлена дата их проведения.

Риши Сунак в ответ рассмеялся, чем привёл в замешательство журналистку.

«Разве это смешно? Простите, почему вы над этим смеётесь?» — спросила Оакден.

Сунак заявил, что о проведении выборов будет объявлено официально, и произнёс пространную речь о положении дел в Великобритании.

«На нас многое навалилось: пандемия, конфликт на Украине, счета за электроэнергию. Но я верю, что в этом году нам удалось преодолеть кризис и люди начнут видеть, что принятые нами меры работают, начнут видеть изменения к лучшему», — сказал премьер-министр.

«Очень много ошибок»

Как заметила в комментарии RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, Консервативная партия практически полностью утратила доверие избирателей.

Риши Сунак на Даунинг-стрит, 10

AP

© Frank Augstein

«Несмотря ни на что, у консерваторов ранее всегда был очень стабильный электорат — недаром это самая устойчивая партия XX века: совокупно они дольше всех были у власти в Великобритании, это политическая сила с устойчивыми традициями управления государством. В определённые годы они не справлялись, однако быстро приходили в себя и возвращались к власти. Однако в последнее время, после всех авантюрных решений и ошибок, их позиция уже не настолько устойчивая, как раньше», — рассказала политолог.

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Консерваторы показали себя не в лучшем свете за время последнего периода нахождения у власти с 2015 года, добавила Наталья Ерёмина.

«В общем было допущено очень много ошибок и не были вовремя предприняты действия, необходимые для того, чтобы эти ошибки купировать. Поэтому Консервативная партия потеряет приличное количество депутатских мандатов. Выборы должны состояться до 2025 года, с учётом нынешней ситуации вряд ли их проведут раньше осени», — сказала эксперт.

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что в нынешнем положении Риши Сунак будет до последнего момента оттягивать проведение всеобщих выборов в Великобритании.

«Он будет оттягивать проведение выборов до последнего момента, если будет считать, что это как-то сможет улучшить его результаты. Стоит отметить, что Риши Сунак уже принял Консервативную партию с сильно провисшими рейтингами после премьерства Бориса Джонсона и фиаско Лиз Трасс. Так что вина за нынешнее положение дел лежит не на нём одном», — пояснил собеседник RT.

По словам Владимира Брутера, консерваторам не удалось полностью реализовать все обещания, которые они дали своим избирателям во время референдума по брекситу в 2016 году. Теперь же их дальнейшее политическое будущее зависит от того, как себя при власти проявят лейбористы, добавил политолог.

«Если лейбористы упустят предоставленную им возможность (как уже бывало в прошлом) и не смогут создать для Великобритании новую экономическую модель, то, возможно, консерваторы достаточно быстро восстановятся и вернут себе власть. Если же лейбористы смогут создать в Великобритании новый экономический пейзаж, то тори могут не восстановиться уже никогда», — подчеркнул эксперт.

Однако не стоит рассчитывать на то, что из-за смены правящей партии в Великобритании кардинально изменится и политика Лондона в отношении России, считает Владимир Брутер.

«Нам не стоит надеяться ни на кого, кроме как на самих себя. Рассчитывать на то, что кто-то в англо-американской политической элите — Трамп или Байден, консерваторы или лейбористы — будет лучше относиться к России, не стоит», — заключил собеседник RT.