Daily Mail: Джонсон может снова стать премьером Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.

Об этом написал журнал Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей консервативной партии.

Указывается, что члены партии, которые настроены против нынешнего премьера Риши Сунака, намерены дестабилизировать его положение из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД и ухода в отставку замглавы МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика в связи с разногласиями в вопросах иммиграционной политики.

«Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемыми членами парламента от партии тори — рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Сунак уволил Браверман за статью, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.