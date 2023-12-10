RT в Telegram
Подпишись

Daily Mail: Джонсон может снова стать премьером Великобритании

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.
Daily Mail: Джонсон может снова стать премьером Великобритании
  • Gettyimages.ru

Об этом написал журнал Daily Mail со ссылкой на членов парламента от правящей консервативной партии.

Указывается, что члены партии, которые настроены против нынешнего премьера Риши Сунака, намерены дестабилизировать его положение из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД и ухода в отставку замглавы МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика в связи с разногласиями в вопросах иммиграционной политики.

«Борис Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемыми членами парламента от партии тори — рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Сунак уволил Браверман за статью, в которой она осудила действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить