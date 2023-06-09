Sky News: экс-премьер Британии Джонсон покидает пост члена парламента
«Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку», — сказал Джонсон.
По данным телеканала, решение экс-премьера связано с результатами независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в период пандемии коронавируса.
21 апреля британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли бывший премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.