Sky News: экс-премьер Британии Джонсон покидает пост члена парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что покидает пост члена парламента от Консервативной партии, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.

«Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе, чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку», — сказал Джонсон.

По данным телеканала, решение экс-премьера связано с результатами независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в период пандемии коронавируса.

21 апреля британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли бывший премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.