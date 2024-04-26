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Пловец Маноду первым примет олимпийский огонь на эстафете во Франции

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Пловец Флоран Маноду станет первым участником эстафеты олимпийского огня во Франции.
Пловец Маноду первым примет олимпийский огонь на эстафете во Франции
  • AP

«Флоран Маноду — первый факелоносец во Франции. Один из наших выдающихся спортсменов, четырёхкратный призёр Игр, станет первым, кто ступит на французскую землю с олимпийским огнём в руках», — говорится в сообщении оргкомитета.

26 апреля олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее российские яхтсмены Жеребцова и Ушков не завоевали путёвку на Олимпиаду в Париже.

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