Взрывы прогремели в Полтавской области
Взрывы раздались в Полтавской области, расположенной в центральной части Украины. Соответствующие данные предоставило украинское издание «Общественное».
В сообщении уточняется, что звуки взрывов были слышны в Полтавском районе. Какие-либо другие подробности в публикации не приводятся.
Ранее поступила информация о взрыве, который прогремел в городе Харькове на востоке Украины.
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