Взрывы прогремели в Полтавской области

Взрывы раздались в Полтавской области, расположенной в центральной части Украины. Соответствующие данные предоставило украинское издание «Общественное».

В сообщении уточняется, что звуки взрывов были слышны в Полтавском районе. Какие-либо другие подробности в публикации не приводятся.

Ранее поступила информация о взрыве, который прогремел в городе Харькове на востоке Украины.